الهلال الأحمر يخرج 54 عائلة عالقة نتيجة سيل وادي القطارة

قال الناطق باسم الأمانة العامة للهلال الأحمر بهاء الكواش، الخميس، إن فرق الهلال أخرجت 54 عائلة عالقة من مناطق الهواري، وأبوصنيب ،وقاريونس؛ نتيجة سيل وادي القطارة.

وأضاف الكواش في تصريح للرائد، أن الفرق قدمت مساعدات إنسانية لـ 44 عائلة في منطقة جردينة تضررت؛ جراء هطول المطر اليومين الماضيين، مشيرا إلى أن العمل جار على تقديم مساعدات لـ 71 عائلة في منطقة بنينا.

وأشار الكواش إلى أن هذه الأرقام تخص الهلال الأحمر فقط، مضيفا أن هناك جهات أخرى هرعت لتقديم المساعدة للعائلات في بنغازي.

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار أسفرت عن حدوث فيضانات بوادي القطارة أدى إلى تضرر منازل المواطنين وإيقاف العمل بمطار بنينا.

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