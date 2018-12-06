رئيس مجلس النواب يفتتح محكمة القبة الإبتدائية

العنوان-القبة

جرت بمدينة القبة مراسم افتتاح محكمة القبه الإبتدائية بحضور المستشار عقيله صالح رئيس مجلس النواب والمستشار محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام وعدد من رؤساء المحاكم والنيابات والقضاة ووكلاء النيابات ومحامين وعمداء بلديات البلديات المجاورة لبلدية القبة

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أنه عقد اجتماع على هامش حفل الافتتاح شمل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمستشار محمد الحافي رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام وعدد من رؤساء المحاكم نوقش خلاله جملة من الموضوعات التي تتعلق بعمل القضاء والمحاكم والنيابات في كل أنحاء ليبيا .

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