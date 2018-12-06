بالمستندات ..تلاعب فاضح بالسجل التجاري للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية ( لايكو )

حكاية الدنفور و الايكو -2

نشرت مصادر صحفية معلومات موثقة بالمستندات حول نتيجة التلاعب بشركة لايكو برئاسة المدعو عبدالحكيم الشويهدي و المدعو إبراهيم الدنفور اللذان قاما باستصدار سجل تجاري من السجل العام بتاريخ 2018/11/18 تحت رقم جديد 48870 في حين أن رقم قيد سجل الشركة الحقيقي هو 22188 والذي ليس بالإمكان تبديله أو تعديله تحت أي ظرف كان، كما ان ذات السجل يستند في تعديلاته علي قرار محفظة ليبيا أفريقيا رقم 16 لسنة 2015 والقاضي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة برئاسة الدكتور صلاح خليفة عوض في حين أن أسماء مجلس الإدارة الوردة بالسجل هي برئاسة المدعو عبد الحكيم الشويهدي وهو ما يعتبر تدليس صارخ في أوراق رسمية حسب ذات المصادر .

يشار غلى أن مجلس إدارة لايكو سبق وأن أصدر ضده حكم بشطبه من السجل التجاري العام و حكم آخر بعدم الصفة كما سحب السجل التجاري منه لحين انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلا أن كل من إبراهيم الدنفور وعبدالحكيم الشويهدي ضربا عرض الحائط بهذه الأحكام والقرارات والقفز فوق كافة القوانين والتشريعات النافذة في سبيل البقاء علي سدة هرم الشركة والتلاعب بمقدرتها و سرقة أموالها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية