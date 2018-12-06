مديرية أمن بنغازي: الوضع الأمني والخدمي في شوارع المدينة تحت السيطرة

ليبيا – طمأنت مديرية أمن بنغازي المواطنين يوم أمس الاربعاء بأن الوضع الأمني والمروري والخدمي في شوارع المدينة تحت السيطرة.

المكتب الإعلامي للمديرية أوضح بأن الوضع بالسد الرئيسي لوادي القطارة مستقر حيث وصل منسوب المياه فيه إلى حوالي 2.5 مليون متر مكعب فيما تبلغ سعته التخزينية 120 مليون متر مكعب ، منوّهةً إلى عدم وجود أي خطورة منه.

وقالت المديرية إن السد الثانوي مصمم من قبل الشركة المنفذة على أن يحتجز كمية بسيطة من المياه حتى يصل منسوب معين ويقوم بتصريف المياه تلقائياً حفاضاً على جسم السد من الانهيار.

وطالبت المكتب الإعلامي المواطنين بضورة إلالتزام بمُعدلات السرعة القانونية تحسباً لتدهور الأحوال الجوية واستعداداً لمواجهة أي طارئ يحدث على طرقات المدينة التي تغرق منذ يومين في مياه الأمطار المُتجمّعة.

ودعت المديرية المواطنين إلى التعاون مع رجال الأمن والمرور للإسهام في التقليل من مخاطر ارتفاع منسوب المياه على طرقات المدينة.

المكتب الإعلامي للمديرية أثنى على جهود رجال وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة والتابعين لمديرية أمن بنغازي وإدارة البحث الجنائي إلى جانب مفوضية الكشافة وشركة المياه والصرف الصحي بالإضافة إلى الجنود المجهولين بشركة الكهرباء وشركة برقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية