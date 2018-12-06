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الردع تُحبط عملية تهريب مضخات نفط

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت قوة الردع الخاصة عبر مقطع مصور نشرته على حسابها بموقع “فيسبوك” أنها عثرت على 250 مضخة لآبار نفطية معدة للتهريب في 3 حاويات داخل ميناء طرابلس، واكتشفت القوة المضخات بعد إخضاعها للتفتيش الجمركي.

وفي السياق ذاته أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام بتشكيل لجنة فنية مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط للتحقق منها، وأكدت التقارير الفنية أن المضخات تعود لآبار نفطية ويجري التحقق من أماكن تشغيلها السابقة.

يُذكر أن قوة الردع الخاصة قامت بضبط 100 حاوية الأسبوع الماضي معدة للتهريب خارج البلاد محملة بنحاس ومعادن أخرى، وبحسب ما تم الإعلان عنه من الجهات الأمنية فإن التحقيقات ما زالت جارية بشأن العملية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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