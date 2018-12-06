الثني يلتقي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أبدى رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني استعداد حكومته لتوفير كافة الإمكانيات لجميع الأجهزة الرقابية أياَ كانت تبعيتها من خلال الميزانية العامة وحسب الإحتياجات التي تحددها هي .

وأضاف الثني خلال لقائه رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي وعدد من المسؤولين أن بعض القصور كان يشوب عمل الحكومة المؤقتة خلال الفترة الماضية ، معترفاّ بوجود بعض الأخطاء غير المقصودة والتي كان الغرض منها إيجاد الحلول المستعجلة لمشاكل المواطنين.

وأشارت الحكومة المؤقتة في تصريح لها عبر صفحتها الرسمية بموقع العتواصل ” فيسبوك ” أن الإجتماع طرح العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل التوصل إلى حلول لها .

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