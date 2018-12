مديرية أمن الجفارة تبحث الوضع الأمني بالمنطقة

عقد مدير أمن الجفارة العميد ناصر إلطيف اجتماعاً أمني موسع الأربعاء بمقر قسم البحت الجنائي بمنطقة المايه، بحضور كلٌ من المساعد للشؤون العامة والشؤون الأمنية ورئيس قسم البحث والنجدة والدوريات.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني داخل المنطقة ومشاركة الأقسام في الخطة الأمنية التي تعمل بها المديرية.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره أيضًا رئيس قسم المرور والترخيص، وعضو عن النيابة العامة، وعدد من الضباط بمنتسبى قسم النجدة وقسم الدوريات، ضرورة احترام المواطنين بالبوابات والتمركزات وعدم عرقلتهم أثناء المرور والازدحام وخاصة الطريق الساحلي.

هذا وطالب مدير أمن الجفارة جميع منتسبى المديرية بأخذ الحيطة والحذر ورفع أقصي درجات الاستعداد، وتطبيق القانون بكل قوة لإظهار هيبة رجال الشرطة وإظهار الصورة الحسنة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية لدى المواطنين، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي بالوزارة.

