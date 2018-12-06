رئيس الحكومة المؤقتة يجتمع برئيس ديوان المحاسبة البيضاء للتنسيق بخصوص الملفات المستعجلة

عقد رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة عمر صالح خلال زيارة الأول لمقر ديوان المحاسبة.

وقالت الحكومة المؤقتة في تصريح لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك ” أن الإجتماع تطرق إلى الملفات المهمة من أجل وضع الحلول المناسبة لها ، إضافة لتذليل الصعوبات التي تعترض بعض تلك الملفات.

وأكد الثني أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجة الحكومة والأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن الحكومة متعاونة لأبعد حد مع الجهات الرقابية ، مشددا على ضرورة التنسيق المستمر لعلاج الملفات المستعجلة.

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