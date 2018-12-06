جهاز الإسعاف: سلمنا 80 عائلة لمفوضية الكشافة بعد إنقاذها في بنغازي

أكد رئيس غرفة عمليات جهاز الاسعاف والطوارئ ببنغازي علي التاجوري، الخميس ، أن العائلات التي غادرت بيوتها؛ بسبب الفيضانات اليومين الماضيين بدأت في العودة بعد تحسن الوضع بمناطقهم.

وقال التاجوري في تصريح للرائد، إن الجهاز سلم 80 عائلة أخرجها من االمناطق المتضررة من سيل وادي القطارة إلى مفوضية الكشافة، وإن 15 عائلة أخرى توجهت إلى ذويها في أماكن متفرقة من بنغازي، مضيفا أن هذه العائلات من منطقة بوصنيب والهواري.

ونفى التاجوري، أن يكون هناك وفيات؛ بسبب الأمطار، مؤكدا أن الأضرار الناجمة عن السيل هي أضرارا مادية فقط .

يشار إلى أن مدينة بنغازي شهدت هطول كميات وفيرة من الغيث النافع تسببت في غرق وفيضانات بعدة مناطق في بنغازي وضواحيها .

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