رئيس هيئة الرقابة الإدارية يبحث مع لجنة الازدواج الوظيفي مشكلة تأخر الإفراج عن المرتبات

البيضاء 06 ديسمبر 2018 (وال) – اجتمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بمكتبه أمس الإربعاء، مع أعضاء لجنة الازدواج الوظيفي بهيئة الرقابة الإدارية ،ورئيس لجنة ضبط الازدواج الوظيفي بوزارة المالية السيد عزالدين عبدالكريم المنفي.

هذا استعرض المجتمعون مشكلة التأخر في إجراءات الإفراج عن مرتبات الأشخاص الذين لديهم إزدواج وظيفي وقاموا بإنهاء إجراءاتهم.

وأكد أعضاء اللجنة بأن المشكلة هي نتيجة عدم قيام المندوبين بالقطاعات والبلديات بإحالة الإجراءات وإبلاغ المواطنين بما هو مطلوب منهم .

ومن جهته، شدد رئيس الهيئة على ضرورة متابعة المندوبين ومخاطبتهم بإحالة الإجراءات وعدم التأخير في إحالة ملفات الموظفين الذين لديهم ازدواج وظيفي وقاموا باستيفاء إجراءاتهم.

وطالب رئيس الهيئة بضرورة الإسراع في حل مشاكل الموظفين وأن أي تأخير تكون مسئولة عليه اللجنة سيتم اتخاذ إجراءات حيالها ، ولذلك لابد من تنظيم العمل وزيادة التنسيق مابين وزارة الملية وهيئة الرقابة الإدارية لمعالجة موضوعات الموظفين الذين قاموا بإنهاء إجراءاتهم .

وأصدر رئيس الهيئة تعليماته بأن يتم تكليف الفروع بمتابعة المندوبين بالقطاعات والبلديات والمراقبين الماليين للتأكد من سرعة إنهاء إجراءات الموظفين .

وأكد على إن إجراءات كلاً من وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والرقابية تتم عن طريق لجنة الرقابة الإدارية، وأنه على أعضاء اللجنة التعامل مع المواطنين والاستماع لهم وتقديم المشورة وتوضيح الإجراءات لهم.

وفي ذات السياق، أوضح رئيس لجنة ضبط الازدواج الوظيفي بوزارة الملية أن هناك مشكلة تكمن في أن القطاعات لا تقوم بإنهاء إجراءات المنتدبين والمنقولين من القطاعات وفق ما حدده القانون مما جعل المنظومة تظهر أن هؤلاء لديهم ازدواج وظيفي في حين أن المشكلة هي أن القطاع لم يطبق ما حدده القانون من إجراءات في هذا الخصوص. (وال – البيضاء) هــ ع

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