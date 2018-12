المجلس الرئاسي يدعم بلدية بنغازي بمبلغ مالي من بند الطوارئ

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم 1602 لسنة 2018 خصص بموجبه مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار لبلدية بنغازي.

ونص القرار في مادته الـولى على تخصيص المبلغ لبلدية بنغازي لمعالجة مختنقات مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار وتكدس القمامة خصما من مخصصات الطوارئ.

وألزم القرار وفق مادته الثانية الجهات المختصة العمل على تنفيذه من تاريخ صدوره.

يذكر أن مدينة بنغازي شهدت خلال اليومين الماضيين هطول كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة أدت لحدوث فيضانات بأودية المدينة، وأسفرت عن تضرر بعض منازل المواطنين وإيقاف العمل بمطار بنينا الدولي والمؤسسات الحكومية بالمدينة.

