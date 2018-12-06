معيتيق يبحث مع وزارة الشؤون الاجتماعية سبل تنفيذ منحة الزوجة والأبناء

ليبيا – بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأربعاء مع وكيل وزارة الشؤون الإجتماعية بحكومة الوفاق محسن أبوسنينة تهيئة الإمكانيات لتنفيذ منحة الزوجة والأبناء المقررة بالقانون رقم 27 لعام 2013.

اللقاء تناول بحسب إدارة التواصل والإعلام التابعة للرئاسي وضع الآلية المناسبة لإستئناف صرف المنحة ، وبدوره إستعرض وكيل الوزارة التقارير المعدة بشأن حصر أعداد الأسر الليبية المستفيدة من هذه المنحة والتي وصلت إلى 950 ألف أسرة.

ومن جانبه، شدد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة تحديد المبالغ المطلوب بدقة وإحالتها إلى المجلس الرئاسي لدراستها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة وذلك للبدء في صرف المنحة بداية من السنة القادمة.

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