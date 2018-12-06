المتوسط:

عقب إنتهاء الملتقي العالمي للتعليم، عقد وزير التعليم، الدكتور ” عثمان عبدالجليل ” عدة لقاءات علي هامش الملتقي بمشاركة وكيل الوزارة، المهندس ” عادل جمعة ” وأمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور ” عبدالمنعم ابولائحة ” ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، الدكتور ” محمد العتوق “،حيث ألتقي وزير التربية والتعليم بسلطنة عُمان ووكيلا وزارة التعليم بدولتي المغرب والكويت ووزيري التعليم بدولة إيطاليا وإسبانيا.

وتم خلال هذه اللقاءات مناقشة الأفكار والبرامج المنفذة في الدول المختلفة، وإمكانية خلق فرص للتعاون المشترك بين هذه البلدان وليبيا.

وقد أبدي الوزراء إعجابهم بالخطوات الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم في ليبيا.

The post وزير «تعليم الوفاق» يبحث فرص التعاون عقب اختتام زيارته لبروكسل appeared first on صحيفة المتوسط.

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