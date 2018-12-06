توزيع (860) قطنارا من الشعير المحسن على المزارعين في توكرة

العنوان-توكرة

استلم قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية توكرة من الهيأة العامة للزراعة والثروة و الحيوانية بالحكومة المؤقتة و بتنسيق مع الهيئة العامة للبذور والمحاصيل دفعة جديدة من حبوب الشعير المحسن تقدر بـ (860 ) قنطارا و شرع في توزيعها فور وصولها على المزارعين داخل الحدود الإدارية ببلدية توكرة .

وقال منسق قطاع الزراعة توكرة ” سالم نجم ” إنه تم بيع الشعير المحسن للمزارعين بأسعار جيدة مقارنة بالأسعار المرتفعة جداً والموجودة في السوق الموازية والتي بلغ فيها سعر القنطار الواحد التي تتراوح مابين 260 دينارا إلى 300 دينار , حيث تم تحديد سعر بيع القنطار الواحد للمزارع بـ (170) دينارا وأن حصة كل مزارع تم تحديدها ما بين (10) و ( 20 ) قنطار لكل مزارع و التي تعتبر من مخصاصاتهم في موسم الحرث ،مشيراً إلى أن هناك دفعة أخرى سيتم توزيعها مطلع الأسبوع القادم

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