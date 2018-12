وزارة الداخلية تشارك في أعمال الدورة الـ61 للجنة المخدرات

شارك وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني في أعمال الدورة الـ61 للجنة المخدرات.

وانطلقت أعمال الدورة بالعاصمة النمساوية فيينا الأربعاء بمقر الأمم المتحدة.

هذا وناقشت الدورة الحالية للجنة التحضير للاجتماع الوزاري المعني بمكافحة المخدرات والمزمع عقده في مارس من العام المقبل، بتنظيم مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

