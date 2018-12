المتوسط:

أقيم أمس الأربعاء، حفل اختتام الدورة التنشيطية لمعلمي ومعلمات التربية البدنية ببلدية حي الأندلس بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بشير القنطري، ومدير إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم سالم الشيباني، والأمين العام للجنة الأولمبية، ومراقب التعليم ببلدية حي الاندلس عادل المبروك، وعدد من أساتذة التربية البدنية من عدة جامعات وعدد من مفتشي مادة التربية البدنية.

وكانت الدورة قد أقيمت لثلاثة أيام متتالية بمدرسة رمضان السويحلي بحي الأندلس بتنظيم مكتب النشاط المدرسي حي الأندلس بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس وبرعاية اللجنة الأولمبية بواقع محاضرتين يوميا.

وكانت الدورة عن طرق التدريس الحديثة، واللياقة البدنية، وعلم النفس التربوي، والتغذية، وعن الإسعافات الأولية، إضافة لمحاضرة عن التنظيم والإدارة، بمشاركة وحضور 145 معلم ومعلمة من عدة مدارس مختلفة .

