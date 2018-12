قال وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني محمد هيثم إن الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات حيال ما وصفه بــ”الإهمال الكبير الذي لاحظه خلال زيارته المفاجئة لقسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي.

وحمّل الوكيل إدارة المستشفى مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى، مؤكدًا أن الوزارة ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة المخالفين للتحقيق.

وأضاف هيثم أن إجراءات أخرى حازمة واستثنائية في طريقها إلى التنفيذ وستطال كل مرافق الخدمات الصحية العامة، وفق قوله.

هذا وسيتم إحالة عدد كبير من الموجودين داخل القسم لعدد من المصحات الخاصة نظرًا لسوء أحوالهم الصحية؛ فيما سيحال البعض الآخر إلى دولة تونس لتعذر علاجهم بالداخل، وفق تصريحات الوكيل.

كما أكد وكيل وزارة الصحة أنه قد أصدر تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة أزمة تضم في عضويتها إدارات من الوزارة تشمل (القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية) إلى جانب إدارة المستشفى، لتتولى مهمة فصل القسم إداريًا والنظر في أداء إدارة المستشفى، واستحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث وتخصيص عهدة مالية خاصة بالصيانة الدورية اليومية، إلى جانب الإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة القدرة السريرية له.

وأشارت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية أنها جهزت القسم بكل ما يحتاجه من أثاث طبي وأجهزة شملت أجهزة كي جراحي وأسّرة عناية وأجهزة أشعة ومضخات أدوية.

The post تشكيل لجنة أزمة لمتابعة سير العمل بمستشفى طرابلس المركزي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا