رئيس المفوضية العليا للإنتخابات: الإستفتاء على الدستور حدد له منتصف شهر يناير المقبل

طرابلس 06 ديسمبر 2018 (وال) – ذكر رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في منتصف شهر يناير المقبل ويستمر حتى نهاية فبراير 2019.

وأضاف رئيس المفوضية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مدينة طرابلس أن المفوضية طالبت بتخصيص 40 مليون دينار ميزانية لإتمام عملية التصويت والاستفتاء على الدستور .

وتابع: يجب توعية المواطن الليبي بالتصويت على الدستور بنعم أو لا على قناعة وليس بسبب رفضه أو تبنيه من نخب سياسية.

وأشار السائح إلى المفوضية اختارت 20 دولة لتمكين المواطنين بالخارج من التوصيت على الدستور وهذا يعني أن هذه العملية هي أكبر عملية تصويت قمنا بها في الخارج.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح اجتمع مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو نائب، وسفير الاتحاد الأوربي لدى ليبيا آلان بوجيه.

واستعرض الاجتماع تحضيرات المفوضية لإجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور، وسبل دعم الأمم المتحدة هذه العملية وآلية التنسيق بين المنظمات التابعة للأمم المتحدة، لتفعيل برامج الشراكة في عملية الاستفتاء. (وال – طرابلس) هــ ع

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