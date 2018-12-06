بلدي الكفرة يفعل عقد إنشاء الطريق الخدمي

أكد المجلس البلدي الكفرة تفعيل عقد صيانة بعض الطرق بمدبنة الكُفرة وإنشاء وتجهيز الطريق الخدمي.

وقال مصطفى الاوجلي المتحدث الاعلامي بالبلدية في تصريح ” للاقتصادية ” ان عملية تجهيز الطرق وتنظيفها بدأت خلال الأيام الماضية وسيتم كمرحلة اولي تعبيد أهم الطرق الرئيسية وانشاء الطريق الخدمي الذي يمتد من جزيرة التاج الي محطة الوقود الخارجية .

وأضاف العقد تم تفعيله بعد وصول مادة القطران الي بلدية الكُفرة وسيتم بدء العمل في رصف هذه الطريق خلال الأيام القادمة من قبل الشركة المنفذة لهذا المشروع وهي شركة الهروج للمقاولات.

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