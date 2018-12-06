مصلحة الطيران تتراجع عن إضرابها

أعلنت مصلحة الطيران المدني تعليق إضرابها الذي قالت إنه سيتحول من جزئي إلى شامل بعد أن قدمت وزارة المواصلات والنقل تطمينات بتوفير الاحتياجات المطلوبة التي من أبرزها تسوية الرواتب.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المصلحة قاب قوسين على إضراب شامل قد يؤدي إلى تعطيل الرحلات الجوية وشل ملاحتها بالكامل.

وشهدت مطارات ليبيا بين الحين والآخر إضرابات من قبل العاملين في قطاع مصلحة الطيران؛ ما أدى إلى توقف جدول رحلاتها بفترات متفاوتة، بشكل كان مُفاجئا أحيانا وتسبب في قطع الطريق أمام المُسافرين الليبيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين بالمطارات خارج بلادهم.

وزادت اضطرابات حركة الملاحة الجوية في السنوات الأخيرة كتأخر الرحلات وتوقفها لأسباب عديدة منها ما هو مادي ومنها ما هو إداري، إضافة إلى الهجمات المسلحة التي استهدفت مطار معيتيقة بشكل مُتكرر.

يُشار إلى أن تردي الأوضاع والانقسام الذي وصل إدارات شركات الطيران وغيرها من الأمور قد تؤدي إلى انهيار جزئي وربما كلي لهذه الشركات في حال تأزمت الأوضاع أكثر، وتبقى الآمال معقودة في أن يجد المسؤولون حلا لمشاكل القطاع خاصة الرئاسي والمركزي.

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