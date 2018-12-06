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الوفاق: للمرأة الليبية حق في المناصب السيادية

تم النشر منذُ 49 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت وحدة تمكين المرأة التابعة لحكومة الوفاق السبل الكفيلة بتأمين مشاركة فاعلة للمرأة في الحياة السياسية، وكيفية التغلب على العوائق التي تقف في وجه ذلك.

وأوضحت إدارة التواصل في حكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد في ديوان رئاسة الوزراء أكد على دعم حق المرأة في الوصول إلى المناصب السيادية العليا في الدولة.

يُذكر أن الأمم المتحدة كانت رحبت بتشكيل وحدة الدعم هذه، ودعت الجهات المعنية كافة والمجتمع الدولي إلى المساعدة في تفعيل مهامها لتحقيق أهدافها، معتبرة إياها “خطوة محورية مهمة للمرأة في ليبيا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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