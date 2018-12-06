قوة الردع الخاصة تعلن ضبط 250 مضخة نفط

تهريب مضخات للنفط عبر ميناء طرابلس البحري إلحاقا لمنشورنا السابق والذي عرضنا فيه الشحنة التي كانت بصدد التصدير والبالغ عددها ( 100 ) حاوية وما تم ضبطه أثناء خضوعها للتفتيش الجمركي بناء على أمر السيد / رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام تفاجأت اللجنة بوجود قرابة 250 مضخة على متن ثلاث حاويات يشتبه في أنها مضخات آبار نفط طالب مكتب النائب العام تشكيل لجنة مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط لمعاينة هذه المضخات وأرسل السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فوراً فريقاً من المختصين وأكدوا أنها مضخات نفط وبصدد تحديد الأماكن التي كانت فيها .#قوة_الردع_الخاصة Posted by ‎قوة الردع الخاصة‎ on Wednesday, December 5, 2018

إلحاقا لمنشورنا السابق والذي عرضنا فيه الشحنة التي كانت بصدد التصدير والبالغ عددها ( 100 ) حاوية وما تم ضبطه أثناء خضوعها للتفتيش الجمركي بناء على أمر السيد / رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام تفاجأت اللجنة بوجود قرابة 250 مضخة على متن ثلاث حاويات يشتبه في أنها مضخات آبار نفط طالب مكتب النائب العام تشكيل لجنة مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط لمعاينة هذه المضخات وأرسل السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فوراً فريقاً من المختصين وأكدوا أنها مضخات نفط وبصدد تحديد الأماكن التي كانت فيها .#قوة_الردع_الخاصة

أعلنت قوة الردع الخاصة، أمس الأربعاء، عن ضبط قرابة 250 مضخة نفط كانت على متن ثلاث حاويات، وفق ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وأوضحت قوة الردع، أن هذه الحاويات كانت موجودة من بين شحنة تضم 100 حاوية تم ضبطها أثناء خضوعها للتفتيش الجمركي قبل تصديرها بناء على أمر رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام.

وذكرت القوة، أن مكتب النائب العام قد طالب بتشكيل لجنة مختصة من المؤسسة الوطنية للنفط لمعاينة هذه المضخات، ليرسل رئيس المؤسسة فوراً فريقاً من المختصين وأكدوا أنها مضخات نفط، مؤكدة أنها بصدد تحديد الأماكن التي كانت فيها.

وكانت قوة الردع قد ضبطت في 26 من الشهر الماضي قرابة 100 حاوية من ميناء طرابلس البحري تابعة لشركتي النخيل والهاروج، بعد اشتباهها في الإقرارين الجمركيين الصادر من مفوضي الشركتين.

وأشارت القوة إلى أنه بعد إجراء التفتيش عن عدد من الحاويات تبين أنها تحتوي على كميات من النحاس وأبراج الكهرباء ذات الجهد العالي وأسلاك توصيل أعمدة الكهرباء والتي تعد مخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وأحكام القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.

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