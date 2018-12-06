وزارة الصحة تحمل إدارة مستشفى طرابلس المركزي مسؤولية سوء الخدمات

حمّل وكيل الوزارة “محمد هيثم” إدارة مستشفى طرابلس المركزي مسؤولية سوء الخدمات التي يقدمها قسم الإسعاف بالمستشفى؛ مؤكدًا أن الوزارة ستشكل لجنة للإشراف المباشر على تسيير القسم بعد إحالة “المخالفين” للتحقيق.

وقال أن الوزارة ستتخذ جملة من الإجراءات حيال “الإهمال الكبير” الذي لاحظه خلال زيارته المفاجئة للقسم والتي انتهت على تمام الساعة الـ12:30 من منتصف ليلة البارحة؛ حيث توجه إلى المستشفى فور عودته إلى ليبيا من زيارة رسمية أجراها إلى الأردن رفقة رئيس المجلس الرئاسي السيد “فائز السراج”.

وأوضح أن إجراءات أخرى “حازمة واستثنائية” في طريقها إلى التنفيذ وستطال كل مرافق الخدمات الصحية العامة.

وبحسب تصريحات الوكيل فإنه سيتم إحالة عدد كبير من الموجودين داخل القسم لعدد من المصحات الخاصة نظرًا لسوء أحوالهم الصحية؛ فيما سيحال البعض الآخر إلى دولة تونس لتعذر علاجهم بالداخل.

كما أكد أنه قد أصدر تعليمات “عاجلة ” لتشكيل لجنة أزمة تضم في عضويتها إدارات من الوزارة تشمل (القانونية والتفتيش والمتابعة والمشروعات والشؤون الطبية) إلى جانب إدارة المستشفى؛ لتتولى مهمة فصل القسم إداريًا والنظر في آداء إدارة المستشفى؛ واستحداث قسم صيانة خاص بأقسام الحوادث وتخصيص عهدة مالية خاصة بالصيانة الدورية اليومية؛ إلى جانب الإشراف على تسيير القسم إلى حين استعادة القدرة السريرية له.

كما ستتولى اللجنة تنفيذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وفق التشريعات النافذة بما يضمن تنفيذ كل الإجراءات.

وفي السياق ذاته كشف ” هيثم ” في الـ4 من نوفمبر الماضي عن أعمال صيانة “جذرية وشاملة” يشهدها قسم الإسعاف بمستشفى طرابلس المركزي؛ متوقعًا أن يتم افتتاح القسم بتجهيزات كاملة وحديثة خلال أيام قليلة؛ بعد رابع زيارة مفاجئة يجريها للقسم خلال مرحلة الصيانة.

كما جهزت الوزارة القسم بكل ما يحتاجه من أثاث طبي وأجهزة شملت أجهزة كي جراحي وأسّرة عناية وأجهزة أشعة ومضخات أدوية.

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