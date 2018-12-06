ديوان المحاسبة: التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة باطلة

أكد ديوان المحاسبة الليبي، على أن التعيينات التي تتم بالمخالفة للتشريعات النافذة تعد باطلة وفقاً للمادة (181) من قانون علاقات العمل.

واعتبر الديوان، أن تلك التعيينات جريمة جنائية يترتب عليها إهدار للمال العام وإساءة استعمال السلطة لتحقيق منافع للغير وفقاً لقانون الجرائم الاقتصادية، بالإضافة إلى الإضرار باقتصاد الدولة وفقا لقانون العقوبات.

وجاء ذلك في منشور صدر عن رئيس الديوان خالد شكشك رقم (10) لسنة 2018، بشأن إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة لحساب المرتبات ومباشرة مهام الرقابة اللاحقة، وفق ما نشر ديوان المحاسبة الليبي على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس الأربعاء.

ووجه شكشك هذا المنشور إلى رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ووزراء حكومة الوفاق، ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات العامة، ومدراء المصارف العاملة بالدولة.

ودعا الديوان، إلى كل من أصدر قراراً أو اتخذ إجراءً بالمخالفة إلى تصحيح أخطاءه وسحب القرارات فوراً، مشيرا إلى أن لجان الفحص ستتولى التحقق من مدى تقيد المسؤولين بما ورد بهذا المنشور وإحالة كل المخالفين إلى القضاء.

وأوضح ديوان المحاسبة، أن بعض الجهات تقوم بإقرار التعيينات من الجهات المختلفة بالتجاوز وتلفيق ملاك وظيفي غير موضوعي ليستوعب تلك التعيينات والحصول على اعتماد من وزارة العمل بالمخالفة للتشريعات واللوائح المنظمة وتغطيتها ماليا من الجهة المختصة.

كما نوه الديون، إلى أن بعض الجهات تقوم بتضخيم مرتبات العاملين بها أو استمرارها في إحالة بيانات من انتهت علاقتهم بها واستعمال هذا الفائض في الصرف بالمخالفة على تعيينات جديدة أو صرف زيادات دون وجه حق وغيرها من حالات التحايل والتجاوزات التي لا يمكن الوقوف عليها من مراجعة حساب الباب الأول بوزارة المالية.

وكان ديوان المحاسبة قد اتخذ إجراءات بالتنسيق مع وزارة المالية أدت إلى ضبط المرتبات ومنع الازدواجية وتكوين قاعدة بيانات شاملة للمرتبات الحكومية، مما ساهم في انخفاض نفقاتها ما بين الأعوام 2014 و2017 إلى نحو 20 مليار دينار، بعد أن وصلت إلى أكثر من 24 مليار دينار قبل تطبيق تلك الإجراءات.

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