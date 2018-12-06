المجلس التسييري لبلدية بنغازي يبحث مع رئيس هيئة المياه وضع سدَي وادي القطارة

بنغازي 06 ديسمبر 2018 (وال) – اجتمع رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى المهندس الصقر عمران بوجوارى، اليوم الخميس مع رئيس فرع الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية المهندس عبد القادر سويسي، وذلك للوقوف والإطلاع على وضع سد وادي القطارة.

ومن جهته، أفاد رئيس الهيأة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية بأن وضع سدَي وادي القطارة من الناحية الهندسية بحالة ممتازة جداً حيث بلغ مخزون السد الرئيسى 2.5 مليون متر مكعب من المياه وهي تشكل نسبة 2% من السعة التخزينية له والتي تبلغ 135 مليون متر مكعب.

وتابع بالنسبة للسد الثانوي فقد بلغ المخزون به أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من المياه الأمر الذي ترتب عليه تصريف المياه الزائدة عن طريق فتحة التصريف المعدة لذلك وهناك مجرى للوادي حتى شاطئ البحر إلا إن بعض المواطنين قاموا بالاعتداء على حرمة المجرى والبناء به ولقد تم تحذيرهم بعدم البناء على حرمة الوادي.

وفي ذات السياق، أشاد رئيس المجلس التسييرى لبلدية بنغازى بالمجهودات التي تبذلها كافة الجهات العامة والخاصة وتعاون المواطنين أثناء هذه الأزمة. (وال – بنغازي) هــ ع

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