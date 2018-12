مناقشة سير العمل بمكتب حراسة الأهداف الحيوية

عقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي العميد محمد فتح الله اجتماعاً الأربعاء مع رئيس وأعضاء مكتب الأهداف الحيوية بالإدارة.

وشدد العميد فتح الله خلال الاجتماع على ضرورة التقيد بالضبط والربط ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين منتسبي المكتب، وأداء المهام الموكلة لهم بالشكل المطلوب.

كما طالب مدير الأمن المركزي أعضاء المكتب بعدم التدخل في عمل المؤسسات التي يقومون بحمايتها، وشدد على ضرورة الالتزام بالقيافة وغطاء الرأس لأعضاء هيئة الشرطة، لإظهار هيبة رجال الأمن وصورة المثلى لوزارة الداخلية، وفق قوله.

هذا وتم خلال الاجتماع مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل بالمكتب وإيجاد الحلول الجذرية وتوفير الإمكانيات لهذا المكتب باعتباره أحد المكتب الحساسة بالإدارة العامة للأمن المركزي، حيث أشار العميد فتح الله بأن هذا المكتب هو العمود الفقري للإدارة، حسب تعبيره.



