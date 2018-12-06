بعد تسلّمها قانون الاستفتاء.. نصية يتسأل هل تستطيع المفوضية إجراء الاستفتاء الآن؟

تسأل رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، أنه هل تستطيع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إجراء الاستفتاء على الدستور قبل يوم 29 من يناير المقبل وفقا لقانون الاستفتاء، بعد أن تسلمت المفوضية القانون.

وقال نصية في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في “توتير” أمس الأربعاء، إن رئيس المفوضية صرح في أكثر من مناسبة عن استعداد المفوضية لإجراء الاستفتاء، وإن التعطيل من مجلس النواب، متسائلا: هل أن هذه التصريحات كانت سياسية؟.

يشار إلى أن مجلس النواب قد أقر التعديل الدستوري العاشر والحادي عشر خلال جلسته التي عقدت في 26 من نوفمبر الماضي بطبرق برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وحضور قرابة 119 نائبا، صوّت جميعهم على التعديل باستثناء نائبا واحدا.

هذا وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس الماضي تسلمها وثيقة القانون رقم (6) لسنة 2018، الصادر عن مجلس النواب بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد.

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