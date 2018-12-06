بلدية طرابلس المركز تناقش مشروع “سلاحف طرابلس” للتربية البيئية

ناقش الاجتماع الذي عقد الاثنين بمقر بلدية طرابلس المركز انطلاق مشروع “سلاحف طرابلس” للتربية البيئية.

الاجتماع الذي ترأسته وكيل ديوان البلدية “سارة النعمي” وعضو لجنة التعليم “أبراهيم الطاهر عريبي” وعدد من مدراء المدارس ومراقب تعليم طرابلس يأتي بمبادرة من جمعية أكسجين لحماية البيئة والذي سيتم تنفيذه داخل مدارس البلدية.

ويهدف المشروع الى توعية المعلمات ومن ثمة نقل هذه التوعية للتلاميذ وأولياء أمورهم حول كيفية فرز القمامة داخل المدارس الواقعة في نطاق بلدية طرابلس المركز.

وتقام على هامش المشروع نشاطات بيئية مختلفة ويستمر هذا البرنامج لغرس هذه الثقافة.

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