سالفيني: انخفاض عدد المهاجرين المنطلقين من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 92%

أكد نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير الداخلية ماتيو سالفيني، انخفاض عدد المهاجرين المنطلقين من السواحل الليبية نحو إيطاليا بنسبة 92%، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أمس الأربعاء.

وأوضح سالفيني، خلال جلسة استماع أمام اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة بمراقبة تنفيذ اتفاقية شنغن أمس، أن تدفقات المهاجرين نحو شواطئ بلاده خلال الفترة من يونيو إلى نوفمبر الماضي سجلت انخفاضا بنسبة 83% مقارنة بالعام الماضي.

وقال سالفيني، إن طلبات اللجوء في عام 2018 في إيطاليا بلغت 49 ألفاً و636 طلبا، مسجلة انخفاضاً بنسبة 60% عن العام الماضي، مؤكدا أن مجمل طلبات اللجوء التي تمّ فحصها بلغت 86 ألف و446، مُنِح 7% منهم وضعية اللاجئ، و23% الحماية الإنسانية، بينما رفضت طلبات 66% منهم، حسب قوله.

وأشار وزير الداخلية الإيطالي، إلى تسجيل 130 ألف طلب لجوء في العام الماضي، جرت معاينة 81 ألف طلب، نالت نسبة 8% منهم وضعية اللاجئين و34% الحماية الإنسانية، بينما تمّ صد 58% من الطلبات المقدمة، وفقا لوكالة آكي.

وتعد ليبيا من أكبر الدول على مستوى العالم لعبور المهاجرين إلى أوروبا عبر سواحلها، وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين بآلاف المهاجرين، الذين قامت الأجهزة الأمنية الليبية بإنقاذهم في عرض البحر أو أوقفتهم داخل البلاد، وتقدم لهم المنظمة الدولية للهجرة فرصة العودة إلى بلادهم عبر برنامج العودة الطوعية.

وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن إعادة أكثر من 15 ألف مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية منذ بداية العام الحالي، ضمن برنامج العودة الطوعية الذي تنفذه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

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