جلالة :إشكالية البحث عن المفقودين بتاورغاء تعيق عملنا

قال وزير الدولة لشئون المهجرين يوسف جلالة، الخميس، إن إشكالية البحث عن مفقودين مازالت تشكل عائق أمام عمل اللجنة تنفيد اتفاق تاورغاء مصراتة ولكن سنتغلب عليها قريبا.

دعا جلالة في تصريح للرائد، منظمات المجتمع الدولي التي وعدت بالمشاركة في اعمار تاورغاء للوفاء بوعودها ،من خلال أعمال ملموسة على الأرض وبمصداقية .

وأضاف جلالة أن بقية الشركات تقوم بعملها داخل المدينة بصورة طبيعية، مشيدا بجهود وزارة التعليم وتعهدها ببناء 3 مدارس داخل تاورغاء، مشيرا إلى أن شركة الكهرباء وعدت بتوفير المواد المطلوبة لانجاز عملها في المدينة لانهاء عملها في أقرب وقت .

يشار إلى أن عدد من أهالي تاورغاء رجعو لمدينتهم بعد اتفاق تاورغاء ومصراتة على ميثاق جوار أبرم بين الطرفين في مطلع العام الجاري

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