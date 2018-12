السراج: فرص الاستثمار في ليبيا متعددة وتوفر مقومات النجاح

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مساء الأربعاء بمقر إقامته بالكويت مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد.

وتناول الاجتماع الذي حضره أيضًا وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة مجالات التعاون، ومساهمة الصندوقين في تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية ضمن برامج اعادة الإعمار في ليبيا.

وتحدث السراج عن مخططات إعادة الإعمار وما تشمله من مشاريع استراتيجية كبرى لإعادة بناء المدن التي طالها التدمير على أسس حديثة، وتطوير البنى التحتية وإقامة مشاريع خدمية في مختلف المناطق في ليبيا.

وقال رئيس المجلس الرئاسي إن الطموح كبير ويحتاج إلى تعاون ودعم المؤسسات المالية الكبرى وشركات الاستثمار، مؤكدًا أن فرص الاستثمار في ليبيا متعددة وواعدة وتوفر مقومات النجاح، وفق قوله.

هذا وأبدى مسؤولو الصندوقين ترحيبهما بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار، وتم الاتفاق على التواصل وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء بين المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

