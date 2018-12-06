الثني يشدد على ضرورة التنسيق المستمر مع ديوان المحاسبة

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني يوم الإثنين زيارة إلى مقر ديوان المحاسبة عقد خلالها اجتماعاً مع رئيس الديوان عمر صالح.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل وضع حلول لها وذلك لتذليل الصعوبات التي قد تعترض بعض الملفات.

وأكد الثني أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجة الحكومة والأجهزة الرقابية ، لافتا إلى أن الحكومة متعاونة لأبعد حد مع الجهات الرقابية.

رئيس الحكومة المؤقتة شدد على ضرورة التنسيق المستمر خصوصاً في الملفات العاجلة التي تتطلب انجازاً سريعاً خاصة فيما يمس حياة المواطن.

هذا وحضر الإجتماع كل من مديروا الإدارات والأقسام والفروع بديوان المحاسبة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس الهيئة العامة للموصلات والنقل إلى جانب رئيس الهيئة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية إلى جانب رئيس لجنة الأزمة بالجنوب والناطق الرسمي باسم الحكومة.

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