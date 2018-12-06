الخليج العربي للنفط تعلن ربط بئر جديد بقدرة إنتاجية 3 آلاف برميل يوميا

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن تمكن إدارة حقل مسلة الثلاثاء الماضي من ربط البئر رقم (HH-86-6)بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 3000 برميل نفط يومياً.

وقالت الشركة في تصريح على صفحتها الخاصة بموقع التواصل “فيسبوك ” أن وحدة المضخات الغاطسة قامت وتحت إشراف ومتابعة منسقة هندسة الإنتاج ومنسقة صيانة الآبار، بتحويل الحفارة رقم (QB7) لامتياز 65 على البئر رقم (HH-86-8) وعلى عمق يقدر بنحو (10732 قدم) باسناد من وحدة السلامة والبيئة ومنسقة العمليات وقسم النقل والأقسام التابعة لمنسقة الصيانة بالحقل، وقسم الأنابيب والكهرباء والضغط العالي والميكانيكا وصيانة رؤوس الآبار، وتم ربط خط الإنتاج 2/13 بوصة وبمسافة 500 متر حتى يلتحم بخط 6 بوصة المغذي للمجمع (GC7)، وتم تشغيل البئر بواسطة مولد الديزل لرفع القدرة الانتاجية.

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