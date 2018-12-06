مؤسسة النفط : فقدنا الكثير من حجم الإنتاج خلال هذا الاسبوع بسبب سوء الأحوال الجوية

ليبيا – أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله اليوم الخميس أن منظمة “أوبك” تشجع استقرار سوق النفط ولا ترغب في أي تقلبات.

صنع الله قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية قبل بدء اجتماع قمة “أوبك” الـ 175 في فيينا “نحن دائماً نشجع استقرار السوق لإنه السياسة العامة لمنظمة أوبك ولا نريد تقلبات في السوق ولا نريد عرض أكثر من اللازم أو نقص في الإمدادات نحن نعمل على توازن السوق إنها سياسة عامة لمصدِري النفط”.

وردا على سؤال حول حجم إنتاج ليبيا من النفط، أضاف صنع الله قائلاً :”لقد فقدنا الكثير من حجم إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأحوال الجوية السيئة حيث أغلقت 7 موانئ من أصل 8 موانئ لتصدير النفط”،لافتاً إلى أن حجم الإنتاج الحالي يبلغ نحو مليون برميل يومياً.

هذا وبدأ اليوم في فيينا الاجتماع الـ 175 لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” لتحديد سياسة الدول المنتجة بشأن خفض الإنتاج مستقبلا وضمان استقرار سوق النفط العالمية وتجري هذه القمة وسط مخاوف بعض الخبراء حول مستقبل صفقة فيينا لخفض الإنتاج.

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