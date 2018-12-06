ضبط عصابة متخصصة بالسحر والشعوذة في بنغازي

ضبطت وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي على مجموعة أشخاص يحملون الجنسية الإفريقية ، يمارسون أعمال السحر والشعوذة.

وقالت مديرية أمن بنغازي في تصريح لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” أنه وردت معلومات لدى وحدة التحريات بمديرية أمن بنغازي مفادها وجود منزل بمنطقة البركة يقطنه أشخاص من ذوي البشرة السمراء وترجع جنسيتهم الى الجنسية الغانية اون أعداداً كبيرة منهم تتردد على هذا المنزل وفي الفترة الليلية.

ونوهت المديرية إلى أنه تمت مداهمة المنزل ، وتم ضبط غرفة عمليات لممارسة السحر والشعوذة، وتم القبض عليهم جميعا خلال إعدادهم الطلاسم الخاصة بالسحر، وإحالتهم للنيابة العامة.

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