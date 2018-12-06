سد وادي القطارة يستوعب 2.5 مليون متر مكعب

أعلن رئيس الهيئة العامة للمياه بالمنطقة الشرقية ببلدية بنغازي عبدالقادر السويسي أن وضع سد وادي القطارة ممتاز جداً من الناحية الهندسية ، مشيراً إلى أن مخزونه بلغ 2.5 مليون متر مكعب، حيث تشكل 2 % من سعته التخزينية البالغة 135 مليون متر مكعب.

وبحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، في تصريح له على صفحته الرسمية بموقع التواصل “فيسبوك” ، فإن السويسي أوضح خلال اجتماعه مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران أن مخزون السد الثانوي بلغ 1.5 مليون متر مكعب، ما دعا إلى تصريف المياه الزائدة عن طريق فتح المصارف المعدة لذلك، موضحاً ان بعض المواطنين اعتدوا على حرمة مجرى السد الممتد من الوادي وحتى شاطئ البحر، رغم تحذيرهم من مغبة ذلك.

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