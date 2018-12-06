دوريات أمنية لحماية شركة كهرباء زليتن

سيرت مديرية أمن زليتن دوريات مسائية تمتد حتى ساعات الفجر، مُهمتها تأمين معدات الشبكة الكهربائية من الاعتداءات وقطع الطريق أمام عصابات السرقة.

وأوضحت المديرية في منشور لها على صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الدوريات تأتي للحد من سرقة الكوابل النحاسية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة وأرهقت الشبكة وهددت مستوى أدائها.

وخُصصت الدوريات لمُراقبة أوضاع المناطق النائية التي تعد أكثر عرضة لعمليات السرقة والتخريب.

وطلبت المديرية من المواطنين التعاون مع رجال الأمن واصطحاب أوراقهم الثبوتية معهم أثناء تجوالهم لتسهيل عمل عناصرها الأمنية.

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