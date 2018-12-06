دعم المهمة الأممية في ليبيا محور لقاء المشير حفتر و كونتي

قالت الحكومة الإيطالية إن “رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع في مقر الحكومة، قصر (كيجي) مع الجنرال الليبي خليفة حفتر”.

وأضاف بيان موجز لقصر (كيجي)، الخميس، أن “المحادثات التي تأتي متابعة لمؤتمر باليرمو”، عن ليبيا الذي انعقد في صقلية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فضلا عن “دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، غسان سلامة”.

وخلص بيان الحكومة الإيطالية إلى القول إن هذا الدعم يأتي “جزءاً من عملية إحلال الاستقرار في البلاد”.

وتأتي زيارة المشير حفتر، التي بدأت الأربعاء ولم يُعلن عنها بصفة رسمية، بعد ثلاثة أسابيع من القمة المصغرة، التي شارك فيها حفتر على هامش مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

المصدر: آكي

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