عقيلة صالح يفتتح مجمع المحاكم والنيابات ببلدية القبة

افتتح رئيس مجلس النواب المستشارعقيلة صالح، اليوم الخميس، برفقة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أحمد محمد الحافي، مجمع المحاكم والنيابات ببلدية القبة، بحضور وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة ووكيل وزارة العدل والقائم بأعمال النائب العام وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعدد من المستشارين بالمحكمة العليا وعدد من القضاة ووكلاء النيابة والمحامون وعميد بلدية القبة وعدد من المسؤولين .

وألقى صالح، خلال حفل الافتتاح كلمة بالمناسبة، سرد من خلالها الدور التاريخي للقضاء في أحقاق الحق وتحقيق العدالة وإرساء الاستقرار وحفظ الأمن في المجتمع من خلال إنصاف المظلوم وردع البغاة “فالعدالة أساس الحكم ” وبأن العدالة واجب على الدولة.

