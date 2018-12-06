مصلحة الجمارك تؤجل العمل بقرار منع استيراد البضائع بأموال السوق الموازي

ليبيا – أجلت مصلحة الجمارك في بيان لها اليوم الخميس عن العمل بقرارها بشأن منع استيراد البضائع التجارية بأموال السوق الموازي وتحديد استيراد البضائع عن طريق أساليب الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي والصادر يوم 28 نوفمبر الماضي .

مصلحة الجمارك أوضحت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأنه بحسب تعليمات مدير المصلحة تم تأجيل العمل بالقرار المشار اليه أعلاه اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2019.

يشار إلى أن مصلحة الجمارك قد أصدرت تعميماً لكل مدراء المديريات الجمركية بالمنافذ تمنع بموجبه السماح لدخول السلع والبضائع التجارية الموردة إلا وفقاً لأساليب الدفع المعتمدة من قبل مصرف ليبيا المركزي اعتباراً من 1 يناير 2019.

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