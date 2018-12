مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ يناقش وضع المنافذ الحدودية بالمنطقة الغربية

المتوسط:

اجتمع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد مهندس الطاهر المحمودي مع بعدد من مدراء الأمن بمنافذ المنطقة الغربية “مدير منفد ميناء مصراته ، ومطار مصراته ، وميناء الخمس، ومطار معيتيقة ، وميناء طرابلس ، ومطار طرابلس الدولي، ومطار زوارة ،ومدير امن منفذ رأس جدير البري، ومنفذ وازن البري”.

وأكد مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ عميد مهندس الطاهر المحمودي، “أن الإدارة وضعت الخطط الأمنية التي تتماشى مع مختلف الفعاليات والمناسبات لتسهيل إجراءات السفر وضبط حركة الدخول والخروج مع اتخاذ التدابير الأمنية للوقاية من الجريمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ التدابير التي تكفل حماية وحراسة منافذ الدولة وذلك لمنع الدخول غير المشروع والتهريب “.

وناقش الاجتماع العراقيل والصعوبات التي تواجه هذه المنافذ والوقوف على احتياجاتها , بالإضافة إلى عملية المسح الأمني التي يقوم بها رجال الأمن المكلفين بهذه المنافذ من أجل الكشف عن الممنوعات وتفتيش المسافرين والبضائع.

