كونتي يبحث مع المشير حفتر سبل دعم الخطة الأممية لحل الازمة السياسية في ليبيا

ليبيا – قالت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس إن رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع في مقر الحكومة قصر كيجي مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” أشارت إلى أن بيان موجز لقصر كيجي أوضح بأن المحادثات التي جرت بين المشير حفتر ورئيس الوزراء الإيطالي تأتي في إطار متابعة لمؤتمر باليرمو عن ليبيا الذي انعقد في صقلية بشهر نوفمبر الماضي فضلاً عن دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا غسان سلامة.

وأضافت الوكالة أن بيان الحكومة الإيطالية خلص الى القول إن هذا الدعم يأتي جزءاً من عملية إحلال الاستقرار في البلاد.

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