السايح : الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ” إن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في منتصف شهر يناير المقبل ويستمر حتى نهاية فبراير 2019″.

وأكمل السايح ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، “أن المفوضية طالبت بتخصيص 40 مليون دينار ميزانية لإتمام عملية التصويت والاستفتاء على الدستور” .

وأوضح السائح ، “إن المفوضية اختارت 20 دولة لتمكين المواطنين بالخارج من التصويت على الدستور وهذا يعني أن هذه العملية هي أكبر عملية تصويت قمنا بها في الخارج”.

