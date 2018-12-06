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السايح : الاستفتاء على الدستور في منتصف يناير المقبل

تم النشر منذُ 34 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، ” إن الاستفتاء على مشروع الدستور سيكون في منتصف شهر يناير المقبل ويستمر حتى نهاية فبراير 2019″.

وأكمل السايح ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس ، “أن المفوضية طالبت بتخصيص 40 مليون دينار ميزانية لإتمام عملية التصويت والاستفتاء على الدستور” .

وأوضح السائح ، “إن  المفوضية اختارت 20 دولة لتمكين المواطنين بالخارج من التصويت على الدستور وهذا يعني أن هذه العملية هي أكبر عملية تصويت قمنا بها في الخارج”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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