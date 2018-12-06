بالصور | اللواء 73 مشاة يسير دوريات لحماية للهلال النفطي

ليبيا – أعلن المسؤول الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أمس الأربعاء عن تسير الكتيبة 276 مشاة لدوريات بالمناطق المحيطة بالهلال النفطي بالتنسيق مع غرفة عمليات سرت الكبرى بإمرة اللواء سالم درياق.

الخرطوش أوضح أن تسير الدوريات تأتي لمراقبه تحركات الآليات المجهولة إن وجدت وترردها على نقاط معينة وذلك في إطار حماية الهلال النفطي من العصابات الإجرامية التي لطالما حاولت الفوز بقوت الليبيين بدعم من جهات محددة بعينها.

وأضاف الخرطوش أن هذه الدوريات تأتي في إطار الدورات التنشيطية للواء 73 مشاة على مستوى جميع الوحدات من تخصصات الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والمدفعية الثقيلة والدبابات وصنف المخابرة وذالك للجاهزية التامة لما هو قادم من مهام.

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