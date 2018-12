إيطاليا : “حفتر ” اتفق مع ” كونتي” على دعم عمل “سلامة”

المتوسط:

قالت الحكومة الإيطالية إن “رئيس مجلس الوزراء جوزيبي كونتي اجتمع في مقر الحكومة، قصر (كيجي) مع القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر”.

وأضاف بيان موجز لقصر (كيجي)، الخميس، أن “المحادثات التي تأتي متابعة لمؤتمر باليرمو عن ليبيا الذي انعقد في صقلية الثاني من نوفمبر الماضي، فضلا عن دعم عمل الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا، غسان سلامة”.

وخلص بيان الحكومة الإيطالية إلى القول إن هذا الدعم يأتي “جزءاً من عملية إحلال الاستقرار في البلاد”.

