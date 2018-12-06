الثني يتعهد بتوفير كافة الامكانيات لأجهزة الدولة الرقابية

ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني يوم الإثنين الماضي زيارة إلى مقر هيئة الرقابة الادارية عقد خلالها إجتماعاً مع رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة طرح العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل وضع حلول لها وذلك لتذليل الصعوبات التي قد تعترض بعض الملفات،

وأكد الثني أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجة الحكومة والأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الإمكانيات لجميع الأجهزة مهما تكن تبعيتها من خلال الميزانية العامة وحسب الاحتياجات التي تحددها تلك الجهات.

رئيس الحكومة المؤقتة أعرب عن أمله في الخروج ببعض الحلول لبعض المشاكل التي لن تحل بالمراسلات والعمل الروتيني ، مشيراً إلى أن الحكومة خلال المدة الماضية كانت تشوب أعمالها بعض القصور ووجود بعض الأخطاء غير المقصودة والتي كان الغرض منها إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل المواطن.

هذا وحضر الإجتماع كل من مديروا الإدارات والأقسام والفروع بالهيئة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس الهيئة العامة للموصلات والنقل إلى جانب رئيس الهيئة العامة للكهرباء ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب ومستشارة رئيس مجلس الوزراء ومدير الإدارة القانونية برئاسة مجلس الوزراء.

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