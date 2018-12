المتوسط:

أكد وكيل بلدية الكفرة سعد عبد الرسول، “أن سبب نقص الوقود في الأيام الماضية داخل محطات البلدية يعود إلى إيقاف شركة البريقة للنفط الوقود عن الشركة الراحلة على مستوى المنطقة الشرقية”.

وأضاف وكيل البلدية ، ” أنه بعد انتهاء المشاكل بين شركة البريقة والشركة الراحلة تم استئناف تعبئة عدد من الشاحنات بالوقود أمس الأربعاء”.

وأكمل وكيل البلدية، ” أن شاحنات الوقود في طريقها إلى الكفرة ، وستفتح محطات الوقود أمام المواطنين خلال الـ 48 ساعة القادمة”.

The post بلدية الكفرة تكشف أسباب أزمة نقص الوقود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية