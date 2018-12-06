وزير داخلية المؤقتة يقدم أسلحة وآليات لمديرية أمن تازربو

ليبيا – إستلمت مديرية أمن تازربو أمس الأربعاء عدداً من الآليات والأسلحة والعتاد من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة.

المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية المؤقتة أوضح أن عملية التسليم تأتي عقب الزيارة التي أجراها وزير الداخلية إبراهيم بوشناف إلى بلدية تازربو في الـ 28 من شهر نوفمبر الماضي.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف عقد إجتماعاً بمديرية أمن تازربو بمنطقة قرنادة تم خلاله تسليم كافة الاحتياجات والدعم للمديرية.

وحث بوشناف مدير أمن تازربو على إطلاق الدورة التدريبية للمنتسبين الجدد لهيئة الشرطة بواقع 300 متدرب ، مؤكداً على ضرورة عمل المديرية بما يكفل أمن الوطن والمواطن في تلك المنطقة.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية