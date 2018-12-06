حكومة الوفاق تناقش إعداد مقترح لتنظيم المناطق الصناعية لضمان ضبطها والاستفادة منها

ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق يوم أمس برئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الصناعية ورئيس اتحاد الصناعة الليبية للاطلاع على برنامج عمل الهيئة والخطط المقدمة لتفعيل دورها ، وتحديد الصعوبات والعراقيل التي تواجه اتحاد الصناعة .

الاجتماع تناول بحسب إدارة التواصل والاعلام التابعة للرئاسي امكانية تهيئة عدد خمس مناطق صناعية رئيسية جاهزة وامكانية النظر في ضم المنطقة الصناعية الكراريم والفتائح إليها.

وتحدث رئيس غرفة الصناعة عن ضرورة العمل على تنظيم المناطق الصناعية الخاصة والتي من بينها المنطقة الصناعية سيدي السائح وزليتن وبني وليد والتي ستعمل تحت اشراف هيئة المناطق الصناعية .

وأشار معيتيق الى ضرورة العمل على إعداد مقترح متكامل للمناطق الصناعية المستهدفة في أقرب وقت لعرضها على المجلس الرئاسي وكذلك التنسيق بين الهيئة واتحاد الصناعة لإحالة مقترح قرار تنظيم المناطق الصناعية الخاصة لضمان ضبطها والاستفادة منها في الاقتصاد الوطني

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