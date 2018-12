أعضاء بـ «النواب» يلتقون عمداء بلديات المنطقة الوسطى ببلدية زليتن

المتوسط:

عُقد اليوم الخميس بديوان بلدية زليتن إجتماعاً تحضيراً ضم عدد من أعضاء مجلس النواب وعمداء بلديات المنطقة الوسطى.

وناقش الاجتماع العديد من القضايا والمشاكل التي تهم المنطقة من بينها التنمية المكانية للمنطقة ودعم بلديات المنطقة بمايتناسب مع إمكانياتها وإحتياجاتها.

وتمحورت القضية الأساسية التي تم مناقشتها هو مشاكل الطريق الساحلي بإعتباره أكثر الطرق التي تشهد احوادث المرورية واستنزاف الطاقات البشرية والتأكيد على ضرورة تفعيل صيانته.

وتم الإتفاق على عقد عدد من الاجتماعات قادمة لمتابعة كل المشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية بحضور كل البلديات المستهدفة بالمنطقة.

